В Татарстане пресекли попытки незаконного ввоза скота из других регионов России

В Татарстане пресекли попытки незаконного ввоза крупного и мелкого рогатого скота из других регионов России. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Тимур Галеев.

«На сегодня у нас досмотрено более 2,5 тыс. единиц транспорта. Мы дополнительно установили еще 19 передвижных постов. Два стационарных поста у нас работают. На сегодня мы выявили уже 190 голов крупного рогатого скота. В связи с Курбан-байрамом начинается завоз обходными путями мелкого рогатого скота», – рассказал он.

По словам Галеева, в республике выявлены 148 перекупщиков скота. Кроме того, в соседних с Татарстаном регионах работают еще около 40 перекупщиков. «Держим ситуацию под контролем. Работаем напряженно. Есть факты завоза скота», – подчеркнул он.

И. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов добавил, что перекупщиков необходимо контролировать. «Нужно в районах закрепить ветеринарных специалистов, чтобы они день и ночь смотрели за этими людьми», – заявил он.