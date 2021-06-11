В Татарстане пресечено хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода

11 июня 2021 года в Алексеевском районе Республики Татарстан сотрудниками правоохранительных органов при содействии работников Управления безопасности АО «Транснефть — Прикамье» было пресечено хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Альметьевск — Нижний Новгород.

На месте совершения преступления с поличным задержаны двое подозреваемых.

Кража нефтепродукта осуществлялась злоумышленниками через криминальную врезку в МНПП около д.Степная Шантала. Рядом с местом хищения топлива был обнаружен автомобиль Газель, оборудованный двумя емкостями объемом 1 м кубический каждая, в которых содержался украденный нефтепродукт.

Правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к хищению нефтепродукта. Возбуждено уголовное дело.