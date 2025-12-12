news_header_top
Общество 12 декабря 2025 11:06

В Татарстане преобразовали Совет контрольно-счетных органов республики

Изображение предоставлено Советом КСО при СП РТ

Совет контрольно-счетных органов Республики Татарстан преобразован в Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате РТ (Совет КСО при СП РТ). Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты региона.

Счетная палата Татарстана и контрольно-счетные органы муниципалитетов республики утвердили положение о совете в новой редакции – для приведения в соответствие с федеральным законодательством и нормативными актами, принятыми Счетной палатой РФ.

Совещательный орган создан для повышения качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности, эффективности внешнего государственного и муниципального финансового аудита (контроля) посредством организации сотрудничества и взаимодействия контрольно-счетных органов, образованных на территории Татарстана.

Совет КСО при СП РТ возглавляет председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов.

