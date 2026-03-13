Происшествия 13 марта 2026 16:30

В Татарстане прекратили уголовное дело после погашения фирмой 41 млн долга по налогам

В Татарстане в ходе расследования уголовного дела предприятие полностью погасило задолженность по налогам на сумму более 41 млн рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в 2021–2023 годах руководство компании «Трансакон» вносило в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 30 контрагентами. Таким образом предприятие уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль. Общая сумма задолженности с учетом штрафов и пени превысила 41 млн рублей.

Нарушения были выявлены в ходе совместной работы следователей, налоговиков и экономических полицейских.

После того как были собраны доказательства, директор компании и его заместитель полностью погасили налоговую задолженность. В связи с возмещением ущерба уголовное дело в отношении них прекращено.

«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

