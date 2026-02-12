В Татарстане прекратили почти 13 тысяч исполнительных производств бойцов СВО и их семей

В 2025 году татарстанские приставы приостановили порядка 43 тыс. исполнительных производств участников СВО и членов их семей. Такие данные озвучили на коллегии Главного управления ФССП по РТ по итогам года.

«В 2025 году приостановлено порядка 43 тыс. исполнительных производств на сумму около 3 млрд рублей. Прекращено 12 871 исполнительное производство на сумму 922 млн рублей», – сообщили в ведомстве.

Напомним, с декабря 2024 года вступил в силу закон, предусматривающий прекращение взыскания долгов по кредитам с лиц, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года минимум на год, а также с их супругов, если к 1 декабря 2024 года в отношении них вступили в силу решения суда о взыскании кредитной задолженности и сумма кредитных обязательств не превышает 10 млн рублей.