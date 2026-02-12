news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 февраля 2026 14:05

В Татарстане прекратили почти 13 тысяч исполнительных производств бойцов СВО и их семей

Читайте нас в
Телеграм

В 2025 году татарстанские приставы приостановили порядка 43 тыс. исполнительных производств участников СВО и членов их семей. Такие данные озвучили на коллегии Главного управления ФССП по РТ по итогам года.

«В 2025 году приостановлено порядка 43 тыс. исполнительных производств на сумму около 3 млрд рублей. Прекращено 12 871 исполнительное производство на сумму 922 млн рублей», – сообщили в ведомстве.

Напомним, с декабря 2024 года вступил в силу закон, предусматривающий прекращение взыскания долгов по кредитам с лиц, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года минимум на год, а также с их супругов, если к 1 декабря 2024 года в отношении них вступили в силу решения суда о взыскании кредитной задолженности и сумма кредитных обязательств не превышает 10 млн рублей.

#судебные приставы рт #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

12 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026