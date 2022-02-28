В Татарстане прекратила свою работу сеть магазинов «Дочки-сыночки»

Сеть магазинов «Дочки-сыночки» прекратила свою работу в Татарстане после закрытия последнего магазина в казанском торговом центре «Тандем». Об этом сообщили в центре клиентской поддержки магазина.

«В ответ на ваше обращение сообщаем, что все магазины в Казани закрыты», — ответили в центре поддержки на вопрос о закрытии магазина и планах на дальнейшую работу в Республике Татарстан.

При этом ранее в Казани уже закрылись магазины в ТРЦ «Франт» и на улице Чуйкова. Кроме того, 29 января этого года перестал работать магазин в Набережных Челнах. Таким образом, сеть детских товаров полностью покинула пределы республики.

Согласно данным с официального сайта сети, на сегодняшний день в ее состав входят более 100 магазинов, расположенных в 50 городах России. Основные товары предназначены для детей — это одежда и обувь, средства гигиены и безопасности, а также игрушки и мебель.