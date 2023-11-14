В Татарстане прекращена деятельность более 1,2 тыс. общественных воспитателей

В Татарстане за девять месяцев этого года была прекращена деятельность 1292 общественных воспитателей. В большинстве случаев это связано со снятием несовершеннолетних с профилактического учета по исправлению. Об этом стало известно на заседании Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.

В частности, 970 общественных воспитателей прекратили деятельность после снятия подростков с профилактического учета, 246 — из-за достижения их подопечными 18-летнего возраста, 31 — в связи с выездом на другое место жительства, а также по другим причинам.

Всего за девять месяцев этого года в республике после исправления снято с учета 75% несовершеннолетних, имеющих общественных воспитателей. За год этот показатель достигает 80–90%.

По данным на 1 октября, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних за подростками закреплено 2076 общественных воспитателей. В их число входят представители органов образования, внутренних дел, социальной защиты, молодежной политики, спорта, здравоохранения, культуры, трудовых коллективов, а также депутаты.

Общественные воспитатели закреплены за 2105 несовершеннолетними, в том числе оказавшимися в трудной жизненной ситуации, употребляющими наркотики или психотропные вещества, осужденными к условной мере наказания, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и так далее.

В Татарстане с 2009 года реализуется закон «Об общественных воспитателях несовершеннолетних». Им введен институт общественных воспитателей для совершенствования социальной политики в области предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.