В Татарстане предстоит провести кадастровую оценку 1,8 млн земельных участков всех категорий. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минземимущества.

«В прошлом году проведена пробная кадастровая оценка земель населенных пунктов, которая выполнена по обновленной методике. Новый порядок позволил провести более объективную и точную оценку. Завершена подготовка к оценке земель всех категорий», – сказал докладчик.

Аглиуллин также упомянул, что для упорядочения плотности застройки и устранения нагрузки на существующую коммунальную инфраструктуру Президент Татарстана поручил главам муниципалитетов установить минимальные нормы предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства площадью 1 тыс. кв. метров.

«Для этого в муниципалитетах проведены работы по внесению изменений в существующие правила землепользования и застройки. В то же время в 17 районах данная работа требует завершения. Территориальное планирование должно обеспечивать комплексное социально-экономическое развитие территории на срок не менее 20 лет. Однако в действительности генпланы многих муниципальных образований разрабатываются без учета перспективы», – заметил он.

Министр уточнил, что территориальное планирование на такой долгий период должно определяться на основании стратегии развития инфраструктуры и производства в каждом районе.

Директор Центра государственной кадастровой оценки Лена Хамзина рассказала, что учреждение выявило более 165 тыс. земельных участков с множественным разрешенным использованием и почти 39 тыс. участков с некорректным разрешенным использованием.

«Необходимо рассмотреть проблему определения кадастровой стоимости земельных участков с неоднозначным, некорректным и множественным разрешенным использованием», – подчеркнула она.

Спикер добавила, что на территории России, в том числе и в Татарстане, будут проводиться работы по определению кадастровой стоимости всех учтенных в ЕГРН объектов капитального строительства. Всего предстоит оценить 2,4 млн объектов.

В завершение первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин попросил глав районов «внимательно поработать с учреждениями, которые отвечают за кадастровую оценку и формируют ее». «Чтобы потом не было вопросов на местах, судов по кадастровой стоимости, обращений в комиссию», – резюмировал он.