В Татарстане представят новые спектакли в рамках проекта «Культура малой Родины»

В Татарстане продолжается реализация проекта «Культура малой Родины». О культурных инициативах, связанных с проектом, рассказала его региональный координатор — депутат Госсовета РТ Людмила Рыбакова, сообщает пресс-центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Сегодня в Зеленодольском театре состоялась премьера спектакля «Башмачки», завтра казанский Театр кукол «Экият» должен представить постановку «Алиса в стране чудес». Всего в новом театральном сезоне 12 театров — участников проекта представят около 20 новых спектаклей из 30 заявленных ранее, сообщила координатор.

«Нас ждет насыщенный театральный сезон. Театры выходят из летнего отпуска, завершаются фестивальные гастроли и театры в рамках проекта готовят премьеры», — подчеркнула Рыбакова.

Кроме того, в рамках проекта возводятся три сельских Дома культуры. Два новых ДК появятся в Кукморском районе, еще один откроется в Мензелинском районе. Также близится к завершению капитальный ремонт двух музыкальных школ в Казани.

Помимо этого, запущен конкурс «Юные герои великой Победы». В нем принимают участие школьники, которые с помощью театральных постановок рассказывают о жизни ребят своего возраста, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Этим конкурсом мы хотели бы, чтобы дети рассказывали о детях-участниках войны и узнавали их подвиги», — уточнила координатор проекта.

Уже завершился школьный этап конкурса, начинается муниципальный этап. Итоги мероприятия будут подведены в преддверии Дня героев Отечества 8 декабря. Состязающиеся разделены на две возрастные категории: с 1-го по 4-й класс и с 5-го по 8-й класс. Всего конкурс охватил 27 районов, более 600 школ и 21 920 ребят.