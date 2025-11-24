В Татарстане представят лучшие практики «Обучения служением» на специальном семинаре

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2026 году в Татарстане состоится масштабный семинар «Обучение служением. Татарстан». Мероприятие соберет 100 участников – студентов и представителей социально ориентированных НКО, сообщили на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Семинар позволит подойти к реализации программы «Обучение служением» с двух сторон – социальных заказчиков и самих исполнителей заказов», – отметили спикеры.

По их словам, итогом семинара станет электронный сборник успешных практик по внедрению программы в республике. Это позволит тиражировать лучший опыт и вовлекать в программу новые учебные заведения и партнеров.

«Мы планируем, что появятся методические материалы, которые помогут работе высших учебных и средних специальных образовательных организаций», – подчеркнул исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

Отдельно стало известно, что торжественная церемония награждения лауреатов республиканской премии «Добрый Татарстан» пройдет 10 декабря в IT-парке имени Башира Рамеева. В 2025 году на премию поступило 517 заявок изо всех 45 муниципалитетов республики.

«Премия включает <...> 23 номинации, в том числе для представителей бизнеса, учебных заведений и организаторов волонтерства», – уточнили организаторы.

Ожидается, что оба события станут важными шагами в развитии добровольческого движения и программы «Обучение служением» в Республике Татарстан.