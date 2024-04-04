В Татарстане представили ультрабыструю зарядную станцию

На выставке Tatenergyexpo-2024 татарстанская компания «Энергоразвитие» показала ультрабыструю зарядную станцию для электробусов и электромобилей. Мощность новой «зарядки» - 600 киловатт, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

По словам руководителя проектов компании Динара Галяутдинова, станция сможет зарядить электромобиль за 10-15 минут. При этом «зарядку» собрали полностью из отечественных комплектующих.

Спикер также добавил, что их компания не первый год выставляется на данной выставке.

«Рассчитываем найти новые контакты по комплектующим, поставке, пообщаться с новыми производителями и старыми знакомыми», - рассказал он.

Напомним, что в Татарстане зарегистрировано больше 900 электромобилей. Их можно зарядить на более чем 200 станциях.