Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане представили ультрабыструю зарядную станцию
На выставке Tatenergyexpo-2024 татарстанская компания «Энергоразвитие» показала ультрабыструю зарядную станцию для электробусов и электромобилей. Мощность новой «зарядки» - 600 киловатт, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
По словам руководителя проектов компании Динара Галяутдинова, станция сможет зарядить электромобиль за 10-15 минут. При этом «зарядку» собрали полностью из отечественных комплектующих.
Спикер также добавил, что их компания не первый год выставляется на данной выставке.
«Рассчитываем найти новые контакты по комплектующим, поставке, пообщаться с новыми производителями и старыми знакомыми», - рассказал он.
Напомним, что в Татарстане зарегистрировано больше 900 электромобилей. Их можно зарядить на более чем 200 станциях.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»