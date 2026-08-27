В Татарстане представили слабогорючий поликарбонат на сырье КОСа

Компания «СафПласт» разработала профилированный поликарбонат класса пожарной опасности КМ-2. Новый материал, изготовленный с использованием сырья «Казаньоргсинтеза», представили премьер-министру Татарстана Алексею Песошину и министру строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марату Айзатуллину на нефтегазохимическом форуме в Казани.

Как сообщил генеральный директор «СафПласта» Андрей Евсеев, материал представляет собой монолитный поликарбонат толщиной 0,8 или 1,3 мм с профилем, соответствующим стандартному металлическому профнастилу C20 и C21.

Основным сырьем для его производства служит поликарбонат «Казаньоргсинтеза», входящего в СИБУР.

По данным производителя, материал прекращает горение после устранения источника огня. Его предлагают применять при строительстве торговых павильонов, быстровозводимых зданий, производственных и складских объектов, а также объектов транспортной и городской инфраструктуры.

В компании также заявили, что поликарбонат пропускает свет и меньше нагревается под воздействием солнечных лучей по сравнению с металлическим профнастилом. Гарантийный срок эксплуатации материала составляет не менее десяти лет, заявленный срок службы – от 15 лет.

По итогам презентации Алексей Песошин предложил рассмотреть возможность практического применения нового материала.

«Казаньоргсинтез» является крупнейшим российским производителем поликарбоната, который заменяет стекло и металл в строительстве, сельском хозяйстве, автомобильной промышленности и других отраслях. В последние годы компания СИБУР значительно расширила линейку поликарбонатов новыми марками.