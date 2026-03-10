В Татарстане представили проекты расширения высокотехнологичных производств

Фото: t.me/made_in_tatarstan

В Татарстане состоялось заседание Инвестиционного комитета Промышленного кластера под руководством заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли, председателя Инвесткомитета Олега Коробченко. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

На встрече презентовали инициативы по развитию индустриальной инфраструктуры и высокотехнологичных производств. Главная цель проектов – расширение промышленной кооперации, локализация технологий и создание новых мощностей в регионе.

В ходе заседания генеральный директор предприятия «Вакууммаш» Евгений Капустин поделился планами расширения производства вакуумных клапанов для нужд ГК «Росатом» и строительства нового литейного цеха для увеличения объемов собственного литья.

Проект развития казанского технопарка «Аэроинжиниринг» представил генеральный директор научно-производственного предприятия «Вертолеты-МИ» Дмитрий Коновалов. Инициатива направлена на модернизацию инфраструктуры и расширение площадей для резидентов авиационной и инженерной отраслей. Площадка уже объединяет профильные компании и обладает серьезным потенциалом для роста.

В сфере цифровых решений организация «ВИАР ИТ» презентовала программно-аппаратный комплекс на базе планетарного сканера для оцифровки архивных документов. Компания имеет 22 патента, а с помощью ее технологий уже оцифровано свыше 500 млн документов. В планах – локализация производства оборудования и включение решения в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Участие во встрече приняли представители федеральных и республиканских структур поддержки, которые проконсультировали авторов проектов по вопросам получения субсидий и льготного финансирования. Отмечается, что в 2025 году предприятия Татарстана привлекли рекордные 150 млрд рублей господдержки.

Заместитель руководителя Инвестиционного комитета Данил Султанов пояснил, что задача каждого проекта – донести суть инициативы за пять минут и обозначить проблемный вопрос, после чего руководитель отраслевого комитета дает свое заключение.

«Далее инициатива может получить всестороннюю поддержку. Всего в сопровождении Промышленного кластера Татарстана сегодня находятся 136 инвестпроектов, их реализация позволит увеличить ВРП на 1,5 трлн рублей», – прокомментировал Султанов.