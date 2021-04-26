В Татарстане представили первый в России научный труд по правовому регулированию ИИ

В Татарстане представили первый в России научный труд, посвященный фундаментальному исследованию проблем синергии технологии искусственного интеллекта и уголовного права. Результаты работы ученых-правоведов систематизированы в книге «Искусственный интеллект и уголовный закон».

Монография прошла необходимые процедуры рецензирования и была напечатана в российском издательстве «Проспект», также электронная версия работы размещена в научной электронной библиотеке, сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Издание представляет собой логический итог цикла авторских публикаций, посвященных различным аспектам правового регулирования ИИ. Особое внимание уделено проблеме регулирования правосубъектности ИИ как основополагающей в вопросе разграничения ответственности.