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Ру Тат
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26 апреля 2021  16:26

В Татарстане представили первый в России научный труд по правовому регулированию ИИ

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В Татарстане представили первый в России научный труд, посвященный фундаментальному исследованию проблем синергии технологии искусственного интеллекта и уголовного права. Результаты работы ученых-правоведов систематизированы в книге «Искусственный интеллект и уголовный закон».

Монография прошла необходимые процедуры рецензирования и была напечатана в российском издательстве «Проспект», также электронная версия работы размещена в научной электронной библиотеке, сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Издание представляет собой логический итог цикла авторских публикаций, посвященных различным аспектам правового регулирования ИИ. Особое внимание уделено проблеме регулирования правосубъектности ИИ как основополагающей в вопросе разграничения ответственности.

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