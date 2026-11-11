В Татарстане предприятия проекта «Производительность труда» нарастили выработку

Предприятия-участники федерального проекта «Производительность труда» в Татарстане улучшили производственные показатели, сообщается в официальном канале Минпромторга РТ в МАКС.

Так, суточный выпуск на «КамПродИнвест» в Набережных Челнах увеличился с 11 до 15 тонн: 14 сотрудников компании обучились инструментам повышения производительности, на эталонном участке внедрены технологии бережливого производства, а выработка на человеко-час выросла с 39,8 до 50,33 кг.

«ЭнергоСпецИнжиниринг» развивает производство электрощитового оборудования, ориентируясь на принципы бережливого производства и мировой опыт сборки. Цель предприятия – стабильно выпускать низковольтные комплектные устройства высокого качества в срок и с рациональным использованием ресурсов; в рамках пилотного проекта компания выстраивает поток так, чтобы детали и изделия двигались по кратчайшему маршруту – от входного контроля до отгрузки.

Группа заводов «АрскМеталл» увеличила выработку на 36%, экономический эффект оценен в 35,7 млн рублей: компания выбрала и оптимизировала поток производства стеновых и кровельных сэндвич-панелей, провела обучение сотрудников, выявила потери и реализовала мероприятия по их устранению.

«Инфомат» подвел итоги диагностики в рамках пилотного проекта по оптимизации производства турникетов: рабочая группа представила карты потока создания ценностей и диаграммы спагетти, план мероприятий по оптимизации эталонного участка и план-график изменений для достижения целевого состояния. Следующим шагом станет внедрение разработанных решений.

Федеральный проект входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» и реализуется по всей России; стать участником можно, подав заявку на сайте производительность.рф.