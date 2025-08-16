В Татарстане предпринимателям-ветеранам СВО доступно финансирование по ставке 1% годовых

По данным Корпорации МСП, более 80% ветеранов СВО хотят открыть свой бизнес в сферах услуг, общепита, туризма и сельского хозяйства. В Татарстане участники СВО могут получить финансирование на развитие собственного бизнеса по ставке 1% годовых, сообщила пресс-служба Минэкономики РТ.

Министерство вместе с подведомственными институтами развития реализует комплекс мер, направленных на помощь в открытии и развитии собственного бизнеса по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Участникам СВО, которые ведут или планируют открыть свой бизнес в Татарстане, предлагается комплекс мер по поддержке, среди которых возможность привлечь на развитие собственного бизнеса заем по сниженной ставке. Поддержка по указанной ставке реализуется только в двух регионах России: в Татарстане и Пермском крае.

В Татарстане по состоянию на начало августа свыше 180 млн рублей выдано предпринимателям-участникам СВО по специализированным программам поддержки через Цифровую платформу МСП.РФ.

Также в текущем году завершился второй этап обучающей программы, которая демонстрирует первые положительные результаты: 7 выпускников успешно запустили собственный бизнес, получив поддержку от министерства.

Первый цикл обучения этого года был реализован в сотрудничестве с Государственным фондом «Защитники Отечества». В нем приняли участие более 70 человек. Планируется, что в 2025 году обучение пройдут не менее 100 человек.

Напомним, что программы по поддержке предпринимателей-участников СВО в Татарстане, помимо финансирования по сниженной ставке, включают в себя услуги софинансирования сертификации продукции, повышения квалификации сотрудников компаний, а также по рекламному продвижению товаров и услуг. С каждой из мер поддержки подробнее можно ознакомиться на сайте МСП.РФ.