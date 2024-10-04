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В Татарстане предприниматели могут купить 3 исторических здания за 1 рубль
В Татарстане предприниматели могут купить 3 исторических здания за 1 рубль для сохранения культурного наследия.
Согласно федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ инвесторы имеют возможность приобрести исторические здания по льготной цене с обязательством их восстановления в течение 5 лет. После реставрации эти объекты могут быть адаптированы для новых целей: от музеев и ресторанов до гостиничных комплексов, исключая промышленные объекты. Этот шаг направлен на сохранение культурного наследия республики и вовлечение аварийных объектов в хозяйственный оборот.
На текущий момент в Елабуге и Чистополе доступны 3 исторических здания, среди которых - здания регионального и местного значения.
В Елабуге был выставлен на продажу «Дом жилой при земском мужском училище» XIX века, но срок подачи заявок уже закончился 30 сентября.
По данным исполкома Елабужского района, в ближайшем будущем планируется реализация еще двух объектов XIX века: «Здание городского училища 1890 года» и «Флигель Усадьбы мещанина Новикова» 1852 года.
В Чистополе предприниматели могут рассмотреть три объекта: «Дом, где жил К.А.Тренев, П.А.Павлеченко», «Двухэтажный полукаменный жилой дом с воротами» конца XIX века и «Жилой дом середины XIX века».
По словам Исполнительного комитета Чистопольского района муниципалитета, они планируют выставить на продажу еще 11 объектов, включая жилые дома разных эпох:
- «Жилой дом XX века»
- «Жилой дом XIX века»
- «Двухэтажный деревянный жилой дом с решетками»
- «Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиком»
- «Жилой дом в торговой лавкой конца XIX века»
- «Жилой дом с торговой лавкой XIX века»
- «Жилой дом начала XX»
- «Дом купца Шамсутдинова XIX века»
- «Усадьба А.С.Лихачева середины XIX»
- «Жилой дом Логутовых середины XIX века».
Минземимущество РТ планирует выставить на продажу дом купца Каретникова на улице Баумана,66 для желающих внести вклад в сохранение архитектурного наследия.
С 2022 года в Татарстане 13 исторических объектов уже нашли своих новых владельцев. Как отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, требования к сохранению и реставрации объекта установлены государством. Обязанность покупателя – обеспечить разработку проектной документации, проведение работ по реставрации. Если новый владелец не выполняет обязательств, государство вправе изъять объект обратно. Программа поможет не только сохранить уникальные исторические здания, но и даст возможность предпринимателям создать новые культурные и туристические центры в Татарстане.
Инвесторы, желающие принять участие в торгах, могут обратиться в органы местного самоуправления.
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