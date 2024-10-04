В Татарстане предприниматели могут купить 3 исторических здания за 1 рубль для сохранения культурного наследия.

Согласно федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ инвесторы имеют возможность приобрести исторические здания по льготной цене с обязательством их восстановления в течение 5 лет. После реставрации эти объекты могут быть адаптированы для новых целей: от музеев и ресторанов до гостиничных комплексов, исключая промышленные объекты. Этот шаг направлен на сохранение культурного наследия республики и вовлечение аварийных объектов в хозяйственный оборот.

На текущий момент в Елабуге и Чистополе доступны 3 исторических здания, среди которых - здания регионального и местного значения.

В Елабуге был выставлен на продажу «Дом жилой при земском мужском училище» XIX века, но срок подачи заявок уже закончился 30 сентября.

По данным исполкома Елабужского района, в ближайшем будущем планируется реализация еще двух объектов XIX века: «Здание городского училища 1890 года» и «Флигель Усадьбы мещанина Новикова» 1852 года.

В Чистополе предприниматели могут рассмотреть три объекта: «Дом, где жил К.А.Тренев, П.А.Павлеченко», «Двухэтажный полукаменный жилой дом с воротами» конца XIX века и «Жилой дом середины XIX века».

По словам Исполнительного комитета Чистопольского района муниципалитета, они планируют выставить на продажу еще 11 объектов, включая жилые дома разных эпох:

«Жилой дом XX века»

«Жилой дом XIX века»

«Двухэтажный деревянный жилой дом с решетками»

«Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиком»

«Жилой дом в торговой лавкой конца XIX века»

«Жилой дом с торговой лавкой XIX века»

«Жилой дом начала XX»

«Дом купца Шамсутдинова XIX века»

«Усадьба А.С.Лихачева середины XIX»

«Жилой дом Логутовых середины XIX века».

Минземимущество РТ планирует выставить на продажу дом купца Каретникова на улице Баумана,66 для желающих внести вклад в сохранение архитектурного наследия.

С 2022 года в Татарстане 13 исторических объектов уже нашли своих новых владельцев. Как отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, требования к сохранению и реставрации объекта установлены государством. Обязанность покупателя – обеспечить разработку проектной документации, проведение работ по реставрации. Если новый владелец не выполняет обязательств, государство вправе изъять объект обратно. Программа поможет не только сохранить уникальные исторические здания, но и даст возможность предпринимателям создать новые культурные и туристические центры в Татарстане.

Инвесторы, желающие принять участие в торгах, могут обратиться в органы местного самоуправления.