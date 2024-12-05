В РТ предложили выделять земли многодетным семьям из Челнов в близлежащих районах

В Татарстане предложили предоставлять многодетным семьям, постоянно проживающим в Набережных Челнах, земельные участки, расположенные помимо Тукаевского района еще в восьми близлежащих муниципалитетах. Законопроект, которым вносятся изменения в Земельный кодекс РТ, внес в Госсовет Татарстана Кабинет Министров РТ. Он находится на предварительном рассмотрении.

Проектом закона предусмотрена возможность выделять земли семьям с тремя и более детьми из Набережных Челнов в Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском районах.

«Принятие закона позволит обеспечить земельными участками более 6 тыс. многодетных семей. По информации мэра Набережных Челнов, в городе не обеспечены земельными участками 6 035 многодетных семей. И для их обеспечения необходимо не менее 900 га земель, которых в границах городского округа не имеется», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В документе отмечается, что сложившаяся в Татарстане ситуация, связанная с выделением земель многодетным семьям, показывает необходимость расширения вариантов их предоставления. На первоначальном этапе участки предоставлялись из свободных земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, выделялись земли из федеральной собственности.

Однако сейчас в городах есть проблема с недостатком земельных участков для этой категории граждан. Один из вариантов решения проблемы – предоставление участка в другом муниципальном образовании.

В июне в Земельный кодекс РТ уже были внесены изменения, согласно которым многодетным семьям, постоянно проживающим в городских округах, можно предоставлять земли, расположенные в других муниципалитетах. Для жителей Казани это Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский и Пестречинский районы, для Набережных Челнов – Тукаевский район.