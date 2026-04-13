В Татарстане предложили внедрить практико-ориентированное обучение чиновников

Фото: Деловое объединение кластеров России

В Набережных Челнах на выездном заседании отраслевого комитета «Сельскохозяйственное и дорожно-строительное машиностроение» предложили внедрить производственные стажировки для государственных и муниципальных служащих. Инициатива стала одним из ключевых итогов обсуждения вопросов кадровой политики и промышленного развития.

Заседание прошло на площадках заводов «СПМ» и «Икран» с участием представителей власти, бизнеса и институтов развития. Участники обсудили реализацию постановления №719, сертификацию, кооперацию, подготовку кадров, закупки и научно-исследовательские разработки.

В ходе мероприятия были представлены примеры локализации и импортозамещения, в том числе автомобиль на базе КамАЗ-6568 поколения К5 с краном-манипулятором татарстанского производства, промышленный пятиосевой 3D-принтер челнинской компании «Воплощение» и гидромеханическая коробка передач группы КОМ. На площадке «Икрана» также отметили развитие лицензионного сотрудничества с южнокорейской компанией DongYang.

Заместитель руководителя Исполнительного комитета города Набережные Челны Наталия Кропотова подчеркнула, что город остается одним из ключевых индустриальных центров страны. По ее словам, резиденты территории опережающего развития инвестировали 51 млрд рублей и создали более 10,5 тыс. рабочих мест, при этом на каждый рубль господдержки приходится 2,5 рубля частных инвестиций.

Председатель правления Делового объединения кластеров России, советник заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ Сергей Майоров отметил, что кластерная модель показывает высокую эффективность.

«Кластерная модель развития обязательно принесет свои плоды. Наша задача, чтобы предприятия зарабатывали больше денег и тем самым наполняли все уровни бюджетов – муниципалитетов, регионов и, безусловно, федеральный бюджет», – сказал он.

Он также привел показатели промышленного развития Татарстана, включая объем отгрузки свыше 6 трлн рублей и инвестиции более 1,6 трлн рублей, добавив, что рост достигается при синхронной работе промышленности, науки и власти.

Одной из центральных тем дискуссии стала кадровая политика. Руководитель Арктического института науки и технологий Александр Торцев указал на разрыв между требованиями к госслужащим и реальными задачами промышленной повестки.

«Госслужащий видит целый индустриальный процесс через бумагу. И все взаимодействие между бизнесом и властью сводится лишь к согласованию форм и заполнению документов», – отметил он.

В результате обсуждения участники предложили внедрить систему производственных стажировок для управленцев, работающих с промышленными проектами, с участием предприятий Татарстана и методической поддержкой РАНХиГС.

Промышленный предприниматель, учредитель группы компаний МАСТ Станислав Кнаус заявил о готовности бизнеса включиться в реализацию инициативы. «Если какой-то механизм будет в целом утвержден, то мы готовы, конечно, в такой программе участвовать, есть такая необходимость. То есть мы видим, поддерживаем инициативу и площадку свою готовы дать», – подчеркнул он.

В обсуждении также приняла участие директор Центра программ MPA ИГСУ РАНХиГС Елизавета Степаненко. Ее участие означало, что челнинская дискуссия рассматривается как возможный материал для более широкой методической и образовательной работы.