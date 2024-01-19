В Татарстане предложили внедрить NFT-токены в фиджитал-спорте

Уникальный республиканский семейный фиджитал-фестиваль «Татарстан — будущее» стартовал сегодня в Казани, во дворце единоборств «Ак Барс». С 19 по 21 января команды со всей республики сойдутся в финале республиканского чемпионата по шести дисциплинам, сочетающим физическую активность и цифровые технологии.

Дисциплины включают в себя фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-стратегию, фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства и ритм-симулятор. Лучшие участники, прошедшие отборочные турниры, сразятся в финале 21 января, чтобы определить сильнейшие команды.

Среди почетных гостей фестиваля – министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Один из интересных аспектов фестиваля — инновационное внедрение NFT-токенов. «Мы внедрили NFT-токены. Гости мероприятий смогут обменять их на игровые часы в IT-парке, профессиональные курсы по программированию и финансовой грамотности, а также на стильную атрибутику. Фиджитал — это не только спорт, но и целая экосистема возможностей, где каждый может найти что-то свое», – рассказывает вице-президент федерации фиджитал-спорта Татарстана Азиз Замалиев.

Фото предоставлено Федерацией фиджитал-спорта Республики Татарстан