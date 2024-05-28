В Татарстане предложили увеличить штрафы за неправильное содержание скота

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Необходимо увеличить штрафы за нарушения перевозки и содержания сельскохозяйственных животных, а также ввести ответственность и для водителей грузовиков. С таким предложением на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике выступил руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Татарстану Ильнур Галеев.

«Хотим обратиться с законодательной инициативой в части увеличения штрафов. Есть три основных пункта, из-за которых происходит распространение болезней. Первое — это нарушение правил карантина. Даже на юридические лица штраф составляет от 10 до 20 тыс. рублей. Это несерьёзно. Второе — сокрытие сведений о внезапном падеже. Здесь от 10 до 150 тыс. И третье — нарушение правил перевозки, от 10 до 20 тыс. в отношении должностных лиц и предпринимателей», — сообщил Галеев.

Кроме того, он высказался о необходимости создать в Татарстане организацию, оборудованную санитарными бойнями, чтобы сократить риск распространения инфекций у животных.

«С этой проблемой мы столкнулись в этом году, когда забивали 6,5 тыс. голов скота после вспышки бруцеллёза. Нам пришлось их вывозить в другие регионы, что тоже опасно. Никто не знает, куда может машина свернуть. Это грозит распространением инфекций», — развел руками Галеев.

Еще одним фактором возникновения вспышек инфекций становится несанкционированная перевозка скота без соответствующих документов. На сегодняшний день ответственность за это несет только собственник, который загрузил машину, добавил спикер.

«Зачастую мы даже не можем найти этого собственника. Он находится в каком-нибудь другом субъекте. Это приводит к тому, что водители не задумываются о том, какое нарушение совершают. А вот если бы мы могли эту машину остановить и задержать, то они бы уже задумывались, связываться с этим или нет», — заявил Ильнур Галеев.

Также в республике нет площадки, куда такой скот можно завезти для карантина. В других субъектах есть практика, когда такие места определяют в работающих хозяйствах, но это плохой метод, заключил он.

Председатель Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев поручил проработать этот вопрос и найти форму, в которой можно преподнести информацию вышестоящим органам.