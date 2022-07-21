В Татарстане предложили упростить оформление бесхозяйных дорог в собственность республики

В Татарстане предложили упростить процедуру оформления бесхозяйных дорог, мостов и путепроводов в республиканскую собственность. Предложение поступило на заседании по вопросам деятельности органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований РТ.

«Муниципальным образованиям республики рекомендовано провести дополнительную инвентаризацию бесхозяйных дорог, а в помощь муниципалитетам будет упрощена процедура оформления указанных объектов в собственность республики», – говорится в сообщении.

В Татарстане протяженность бесхозяйных дорог составляет 241 километр, ведомственных дорог с твердым покрытием вне границ населенных пунктов – около 133 километров. На этих дорогах имеется 50 мостов и путепроводов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ухода.