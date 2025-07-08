В Татарстане предложили учредить День национального костюма

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Учредить в Татарстане День национального костюма предложила депутат Госсовета РТ III–VI созывов, заместитель председателя экспертного совета при парламентском Комитете по государственному строительству и местному самоуправлению Римма Ратникова.

«Мы этот вопрос обсуждали еще в прошлом созыве Государственного Совета. Это можно сделать путем внесения изменений в республиканский закон. Люди очень просят. Думаю, что это хорошее, доброе дело», – заявила она на заседании комитета.

Ратникова предложила депутатом включить этот вопрос в работу.

Ее предложение поддержал председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Широко представлены национальные костюмы на праздниках народов в Татарстане. Вся национальная палитра республики представлена. Реанимировать этот вопрос надо», – подчеркнул он.