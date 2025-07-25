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Общество 25 июля 2025 16:38

В Татарстане предложили учредить День Идегея и татарского эпоса

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По итогам заседания дискуссионного клуба «Миллиард.Татар» с участием журналистов, историков и общественных деятелей была принята резолюция, направленная на популяризацию татарского эпоса «Идегей».

Участники пришли к коллективному решению о необходимости учредить в Республике Татарстан памятную дату – День Идегея и татарского эпоса, который мог бы отмечаться ежегодно. Также прозвучали предложения о проведении научных конференций, посвященных самому дастану и его собирателю – Наки Исанбету.

Среди других инициатив – подготовка комикса, создание сценария и проработка возможности экранизации эпоса, постановка мюзикла и пьесы, а также выпуск радиоспектакля. Участники круглого стола сочли важным подготовить полное издание «Идегея» с комментариями и переводами на современный татарский, русский и английский языки.

В обсуждении приняли участие татарский общественный деятель, театральный режиссер, педагог, писатель, драматург и публицист Рабит Батулла, доктор исторических наук Искандер Гилязов и поэт, член Союза писателей РТ и лауреат премии Шайхи Маннура Фаниль Гилязов. Модератором мероприятия выступил главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.

Искандер Гилязов отметил, что редкие фольклорные произведения, дошедшие до наших дней, необходимо не только сохранять, но и распространять, вовлекая в этот процесс молодых специалистов. Он подчеркнул, что важно говорить об истории и усилиях, которые предпринял Наки Исанбет при сборе «Идегея».

По мнению историка, нельзя оставаться безучастными, сомневаясь в актуальности подобных инициатив, – только при постоянной работе появятся плоды.

#татарская литература
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