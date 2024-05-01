В Татарстане предложили связать Нижнекамск и Елабугу мостом через Каму

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане предложили соединить Нижнекамск и Елабугу мостом через реку Каму. Соответствующее предложение появилось на странице «Карта идей» платформы «Камская агломерация».

Анонимный автор инициативы уверен, что создание такого сооружения «расширит рынок труда для Нижнекамска и Елабуги».

После строительства моста жилец одного города сможет добираться до предприятия, расположенного в другом городе, всего за 20 минут. На данный момент время в пути между Нижнекамском и Елабугой «составляет около одного часа».

«Карта идей» позволяет предлагать идеи по развитию Камской агломерации и голосовать за них (строительство моста, в частности, пока поддержали девять человек). Разработчики мастер-плана рассмотрят и проанализируют предложенные идеи, и лучшие из них «найдут отражение» в этом документе.

В частности, пользователи также предложили возвести железнодорожный мост через Каму, чтобы связать аэропорты Казани и Нижнекамска (идею поддержали четыре человека).

Территория Камской агломерации включает городской округ Набережные Челны, Тукаевский, Нижнекамский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский, Сармановский, Заинский и частично Мамадышский муниципальные районы Татарстана. Краудсорсинговая платформа «Кама 2050» заработала 1 апреля этого года.