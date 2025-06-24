В Татарстане предложили строить молодежные центры при новых жилых комплексах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодежные центры, подростковые клубы и центры психолого-педагогической помощи должны стать обязательной частью социальной инфраструктуры при строительстве жилых комплексов. С таким предложением в прямом эфире выступил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Он подчеркнул, что сегодня в перечень обязательных объектов входят детские сады, школы, больницы и поликлиники, однако молодежная инфраструктура по-прежнему отсутствует.

«Мы говорим о том, что сегодня существует некий обязательный перечень социальных объектов при строительстве жилого комплекса. Но в этом перечне почему-то пока нет молодежных центров, подростковых клубов, либо центров психолого-педагогической помощи. А для нас это крайне важно, чтобы они там появились», – отметил министр.

В качестве примера он привел казанский жилой массив «Салават Купере», где проживают десятки тысяч человек, в том числе – подростки и молодые люди. Сейчас на весь район действует всего один подростковый клуб. В летнее время молодежь проводит досуг в парках и скверах, но в холодный сезон их возможности существенно ограничены.

В связи с этим, министерство совместно с администрацией Кировского и Московского районов Казани работает над созданием современного молодежного центра в районе, а также над развитием других форматов молодежной инфраструктуры.

Министр подчеркнул необходимость выработки федерального стандарта, который предусматривал бы обязательное строительство молодежного центра площадью не менее 2 тыс. квадратных метров в новых жилых районах.

«Мы уже не только обсудили этот вопрос с нашим Республиканским институтом развития городов, но и обратились в Федеральное агентство по делам молодежи. Все завязано на жилищный кодекс и градостроительные нормы. И сегодня важно внести изменения на федеральном уровне, чтобы эта инфраструктура учитывалась», – пояснил он.

По словам министра, в федеральном ведомстве инициативу поддержали. Проблема недостатка молодежной инфраструктуры характерна не только для Казани, но и для всех крупных российских городов.

«Чтобы не было неприятных ситуаций, каких-то незаконных деяний, для этого нужно создавать условия. Чудес не бывает. Или ты сам занимаешь этих подростков, эту молодежь, либо этой молодежью занимается кто-то другой», – подытожил министр.

Развитие молодежной инфраструктуры соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».