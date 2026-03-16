В Татарстане предложили создавать учреждения для пожилых по образцу детских садов

Светлана Захарова

В России можно создать учреждения для пожилых людей по аналогии с детскими садами. С таким предложением на форуме «Единой России» «Есть результат!», где выдвигались инициативы для включения в народную программу партии, выступила уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова.

«В Татарстане большое внимание уделяется активному долголетию. Работает „Университет третьего возраста“, реализуются профильные программы, открыты площадки для досуга. Но среди пенсионеров есть и те, кому необходимо наше особое внимание. В республике развивается институт приемных семей для пожилых людей. Хотелось, что бы эта инициатива нашла отражение и в федеральных проектах», – отметила она.

«Осмелюсь предложить вариант открытия учреждения по аналогии с детским садом, только для пожилых. Это позволит взрослым не расставаться с пожилыми родителями, требующими постоянного внимания, и продолжать свою трудовую деятельность», – заявила детский омбудсмен РТ.

Кроме того, предложено ввести на федеральном уровне ежемесячное пособие для малообеспеченных семей, имеющих пять и более детей, где родители – инвалиды первой или второй группы или имеется ребенок-инвалид.