В Татарстане предложили создать стриминговую платформу

Ильшат Аминов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работа в современном видеопространстве очень сложна и требует «огромных компетенций». Такое мнение на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» высказал председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.

«И она (работа в видеопространстве — прим. Т-и) не может быть дешевой, а специалисты не могут быть малоимущими. Десять лет назад я предлагал создать татарскую социальную сеть. Меня тогда некоторые товарищи руководители, их сегодня здесь нет, конечно, осмеяли. Ответили, что нет проблем, мы создадим выделенный татарский контент — хоть во „ВКонтакте“, хоть где. Время прошло, ничего нет. Вы сами это видите», — сказал Аминов.

Он также заявил о необходимости создания татарской стриминговой платформы. Ранее об этом уже велись разговоры в республике.

«Нам хотелось бы поставить вопрос о том, что нам нужно создать татарскую стриминговую платформу, потому что характер видеопотребления стремительно меняется. И она должна представлять разнообразный контент по запросу существующего современного видеопотребления. Но я вам сразу скажу, не верьте тем, кто скажет, что можно создать такую платформу внутри Netflix. Им это не нужно, и для них это дорого», — подчеркнул Аминов.