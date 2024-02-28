В Татарстане предложили создать единого оператора по медицинским отходам

Создать в Татарстане единого оператора по медицинским отходам предложил генеральный директор московской компании «ЭФИР» Иван Ожгихин. Технологию плазмохимической деструкции медицинских отходов он представил на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме Правительства РТ.

Ежегодные затраты государственных и частных лечебных учреждений на утилизацию отходов составляют 2 млрд рублей, сообщил докладчик.

«Предлагается на базе существующего оператора по обращению с ТКО “Гринта” создать единого оператора по медицинским отходам. По нашим расчетам, при окупаемости не более пяти лет инвестиций можно выйти на средний тариф для государственных и частных учреждений, что позволит получить экономию в 7%», – заявил он.

Таким образом, Татарстан может стать первым регионом России, где будет создана комплексная система учета, транспортировки и утилизации опасных медицинских отходов.

«Мы много об этом говорим. На самом деле, таких отходов очень много. Я считаю, что этот проект нужен для Татарстана, давно надо было это сделать. Давайте отработаем. Надо запускать такой проект», – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

О производстве водонапорных башен из полимерных композитов рассказал директор по развитию ООО «РусКомПолимер» (Санкт-Петербург) Олег Лоцман.

«Материал, который мы разработали, сочетает в себе прочность композитов и толерантность полимеров. Из этого материала мы производим различные изделия, которые позволяют заменить бетон и металл в разных направлениях. Одно из стратегических направлений – это водонапорные башни, которые обеспечивают малонаселенные пункты водой», – проинформировал он.

По словам Лоцмана, срок эксплуатации водонапорной башни из полимерных композитов больше, чем из металла. «И жители говорят, что наконец-то мы почувствовали настоящий вкус воды. Потому что металл окисляет», – заметил он.

Докладчик добавил, что разработан автоматизированный комплекс для производства. Всего России потребуется 15 заводов.

«Может быть, на татарстанских предприятиях можно заказать производство, чем новое создавать. Давайте рассмотрим все плюсы и минусы. Главная задача – обеспечить водой население», – сказал в ответ Минниханов.

Директор ИТ-компании «Риэль Инжиниринг» (Набережные Челны) Тагир Ахметзянов предложил татарстанским предприятиям машиностроения и топливно-энергетического комплекса участвовать в проектах по кибербезопасности и цифровизации.

«Цифровое производство теперь реальность, поэтому предлагаем приглашать нас для разработки решений по цифровизации новых производств. Также можно оцифровывать существующие производства. И с точки зрения информационной безопасности просим использовать наш опыт», – заявил он.

В завершение Раис Татарстана попросил участников заседания оценить, какие проекты можно применить и как их сопровождать.