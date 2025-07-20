В Татарстане предложили снизить налог на прибыль для малых технологических компаний

На заседании Молодежного парламента при Государственном Совете Татарстана представили законопроект о снижении ставки по налогу на прибыль организаций для малых технологических компаний, зарегистрированных на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба Молодежного парламента РТ.

Разработал инициативу председатель Комиссии по вопросам науки, инноваций и молодежного предпринимательства, блогер-миллионник Ленар Агадуллин.

В случае принятия законопроекта с 1 января 2026 по 31 декабря 2030 года будет действовать пониженная налоговая ставка в размере 10% на часть налога, зачисляемого в региональный бюджет, для организаций, внесенных в федеральный реестр малых технологических компаний.

На данный момент в Татарстане налоговая ставка составляет 25%, из которых в республиканский бюджет поступает 17%. Малые технологические компании – это российские коммерческие организации, занимающиеся разработкой и производством продукции с применением инновационных технологий. На сегодняшний день в РТ зарегистрировано 166 подобных фирм.

По мнению автора идеи, снижение налоговой нагрузки поспособствует развитию высокотехнологичного предпринимательства, привлечению инвестиций и созданию инновационной продукции. Республиканский бюджет не понесет дополнительных затрат, но в регионе появится действенный механизм поддержки малого бизнеса, заметил Агадуллин.

Инициатива соответствует федеральной политике, направленной на стимулирование технологического развития. Подобные меры уже реализованы в других субъектах Федерации. Так, в Санкт-Петербурге налоговая ставка для малых технологических компаний снижена до 0%, а в Псковской, Удмуртской и Саратовской областях – до 9-10%.

Документ направлен на формирование благоприятных условий для роста числа инновационных предприятий и повышения экономической активности в республике. Если новелла будет принята, эффект от ее реализации будет содействовать достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».