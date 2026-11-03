Скриншот презентации

В Татарстане предложили разработать Стратегию развития пляжной инфраструктуры, о чем стало известно на презентации концепции развития Лаишевского района до 2050 года в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Одновременно на пляже "Камское море" было зафиксировано более 3 тыс. человек. С одной стороны, здорово, что пляж работает, с другой стороны, нагрузку надо распределять и комплексно подходить к пляжам. Мы выявили, что пляжей действительно мало в республике, особенно тех, которые были бы благоустроены и на которых можно было бы купаться. Этот вопрос нужно решать системно, мы обозначаем проблематику, что нужно стратегически развивать пляжную инфраструктуру», – сообщила начальница отдела градостроительного зонирования Института пространственного планирования Ольга Беговатова.

Институт пространственного планирования разработал «Градостроительную концепцию города Лаишево до 2050 года», которую презентуют в Агентстве инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ).