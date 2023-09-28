В Татарстане предложили производить ультралегкие стройматериалы и новые продукты

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел очередное заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сначала управляющий директор АНО «Агентство по технологическому развитию» (Москва) Денис Болушевский рассказал о содействии организации производства химической продукции, востребованной в малых объемах на базе образовательных и научных организаций.

Затем руководитель по управлению проектами ООО «Инженерный центр пожарной робототехники „ЭФЭР“» (Петрозаводск) Валерий Харевский представил инновационный проект многофункционального робототехнического комплекса противопожарной защиты на основе цифровых технологий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поручил изучить этот проект более подробно. Он обратил внимание на то, что тема противопожарной защиты всегда актуальна как для предприятий нефтехимии и нефтепереработки, так и для других направлений промышленности.

Председатель совета директоров и научный руководитель группы компаний KTB (Москва) Алексей Давидюк презентовал инновационную технологию производства ультралегких стеновых материалов на основе пеностеклогранулятов (ПСГ), отметив наличие в Татарстане подходящей сырьевой базы.

«Поэтапно это производство ПСГ, и далее — производство изделий из бетона на основе пеностеклогранулята. По отношению к наиболее близкому аналогу, керамзитобетону, имеются более серьезные показатели. Производство в Татарстане будет рентабельно — мы посчитали», — заверил он.

В свою очередь профессор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (Москва) Евгений Офицеров сообщил о промышленном кластере «Татарстан-Скваленика». Там предполагается производить новые функциональные продукты на основе достижений биотехнологии, медицины, химии пищи и с учетом роли микробиома человека.