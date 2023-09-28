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В Татарстане предложили производить ультралегкие стройматериалы и новые продукты
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел очередное заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Сначала управляющий директор АНО «Агентство по технологическому развитию» (Москва) Денис Болушевский рассказал о содействии организации производства химической продукции, востребованной в малых объемах на базе образовательных и научных организаций.
Затем руководитель по управлению проектами ООО «Инженерный центр пожарной робототехники „ЭФЭР“» (Петрозаводск) Валерий Харевский представил инновационный проект многофункционального робототехнического комплекса противопожарной защиты на основе цифровых технологий.
Рустам Минниханов поручил изучить этот проект более подробно. Он обратил внимание на то, что тема противопожарной защиты всегда актуальна как для предприятий нефтехимии и нефтепереработки, так и для других направлений промышленности.
Председатель совета директоров и научный руководитель группы компаний KTB (Москва) Алексей Давидюк презентовал инновационную технологию производства ультралегких стеновых материалов на основе пеностеклогранулятов (ПСГ), отметив наличие в Татарстане подходящей сырьевой базы.
«Поэтапно это производство ПСГ, и далее — производство изделий из бетона на основе пеностеклогранулята. По отношению к наиболее близкому аналогу, керамзитобетону, имеются более серьезные показатели. Производство в Татарстане будет рентабельно — мы посчитали», — заверил он.
В свою очередь профессор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (Москва) Евгений Офицеров сообщил о промышленном кластере «Татарстан-Скваленика». Там предполагается производить новые функциональные продукты на основе достижений биотехнологии, медицины, химии пищи и с учетом роли микробиома человека.
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