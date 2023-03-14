В Татарстане предложили принимать заявки на охоту за 10 дней до открытия сезона

В Татарстане предложили установить срок начала приема заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в десять календарных дней до начала открытия сезона охоты. Законопроект, которым вносятся изменений в Экологический кодекс РТ, поддержали депутаты на заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Законопроект разработан для установления срока начала подачи заявлений на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья, совершенствования порядка распределения этих разрешений между физлицами, осуществляющими охоту», — рассказал председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

В настоящее время распределение разрешений на охоту проводится с помощью случайной выборки (жеребьевки) с применением лототрона, напомнил он. «Это крутящийся барабан, в который помещаются конверты с данными заявителя. Так приобретается право на добычу. Процедура проводится с участием охотников и представителей телеканалов», — пояснил руководитель ведомства.

По словам Баткова, ежегодно в госкомитет от охотников поступает более 8 тыс. заявок в бумажном виде, из них около 1 тыс. отбраковывается из-за наличия ошибок в заявлениях. В целом на одно разрешение приходится 52 заявления. «Хотя процесс жеребьевки прозрачен, у охотников, которые не присутствовали или не выиграли, возникают вопросы, как распределялись разрешения на охоту», — заметил он.

Спикер добавил, что была разработана информационная система Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам, позволяющая автоматизировать процедуру распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. То есть подача заявлений может проходить в электронном виде, документу будет присвоен регистрационный номер. При этом система сама укажет на возможные ошибки и предложит исправить их, а заявитель сможет отслеживать ход документа в онлайн-режиме до самого розыгрыша.

«Этот метод был апробирован в ряде субъектов, мы его изучили и решили реализовать. Но нужно внести соответствующие изменения в Экологический кодекс республики, чтобы запустить эту систему», — подчеркнул Батков.

Работа системы в том числе поможет снять вопросы охотников по поводу распределения путевок на животных, квота на добычу которых невелика (например, на сурка, барсука, глухаря). Пока эти квоты распределяются напрямую через МФЦ, и выдача разрешений завершается в первые минуты с начала розыгрыша.