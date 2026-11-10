В Татарстане предложили повысить штрафы за неисполнение решений АТК

Сегодня в Татарстане на совместном заседании Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при комитете рассмотрели законопроект о внесении изменений в Кодекс РТ об административных правонарушениях, вопросы обеспечения законности и правопорядка в колониях и следственных изоляторах, а также рассмотрели кандидатуры, рекомендуемые для избрания мировыми судьями.

Заседание провел председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров, в нем участвовали заместитель Председателя Государственного Совета Юрий Камалтынов, Председатель Верховного Суда РТ Азат Гильмутдинов и министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Сначала эксперты обсуждали создание безопасных условий для всех участников уголовно-исполнительного процесса. По словам замначальника УФСИН РФ по РТ Эльдара Аллахвердиева, в республике работает 29 пенитенциарных учреждений, в которых находятся более 5,4 тыс. человек. Обстановка в колониях и изоляторах – контролируемая и стабильная, однако серьезной проблемой по-прежнему остается некомплект личного состава.

Он также рассказал, что что в этом году усилилась работа по профилактике преступлений – в исправительные учреждения завезли соответствующие видеоматериалы. Кроме того, проводятся встречи со священнослужителями Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Казанской епархии Русской Православной церкви. Как результат, за 9 месяцев 2026 года количество преступлений в подведомственных УФСИН учреждениях снизилось на 60% – с 10 до 4. Еще 86 предотвращены.

«Особо учитываемых преступлений в отчетном периоде не зарегистрировано. Побеги не допущены», – подчеркнул Аллахвердиев.

В то же время, проблемы еще остаются. В частности, вопросы обеспечения медицинскими кадрами и условияя содержания в данных учреждениях.

В дальнейшем был рассмотрены правки в статью 2.15 Кодекса РТ об административных правонарушениях. Как пояснил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, в этой статье установлены штрафы за игнорирование решений антитеррористических комиссий. В настоящее время он равняется 3 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей для юридических лиц. Согласно второй чати статьи, неисполнение решения иных антитеррористических комиссий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

«Анализ правоприменительной практики и данных судебной статистики за последние пять лет свидетельствует о системных проблемах в сфере обеспечения антитеррористической безопасности. Действующие размеры штрафов несоразмерны издержкам на соблюдение требований и рассматриваются организациями как операционные расходы. Значительная часть санкций была установлена 10 лет назад и существенно потеряла в реальной стоимости», – отметил Рустем Загидуллин.

При этом такие правонарушения общественно опасны, а более 65% юридических лиц и ИП уже в течение года повторно совершают подобные проступки. Законопроектом предлагается установить штраф в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Поэтому размеры административных штрафов по обеим частям статьи предлагается уравнять. Законопроект подготовлен для рассмотрения в первом чтении.

По представлению Председателя Верховного суда РТ Азата Гильмутдинова были рассмотрены кандидатуры на должность мировых судей. Всего Госсовету на должности мировых судей в различных районах республики были рекомендованы 6 человек, включая одного судью в отставке.