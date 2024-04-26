В Татарстане предложили отдавать 30% табачных акцизов в региональные бюджеты

Фото: РБК-Татарстан

Потери от нелегального оборота табачной продукции в Приволжском федеральном округе составляют около 17 млрд рублей от неуплаты акцизов и НДС, по России — свыше 130 млрд. Чтобы замотивировать регионы на усиление борьбы с контрафактом, часть табачных акцизов стоит отдавать в их бюджеты. Этот и другие варианты обсуждались на круглом столе в Торгово-промышленной палате РТ, организованном РБК-Татарстан.

В III-IV кварталах прошлого года доля незаконного оборота табачной продукции в ПФО составила 10%. Как отметила директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Ирина Бушина, по России этот показатель достигает 13,4%. В Татарстане цифры меньше не только российских, но и окружных — 9,5%.

Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, в настоящее время ведется разработка проекта, по которому 15% акцизов будут передаваться регионам. Это повысит их заинтересованность в выявлении контрафакта.

Однако, считает член комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, эта цифра требует увеличения.

«По 33% в бюджет каждого уровня, начиная с муниципального. Все будут одинаково заинтересованы», — полагает он.

По мнению Сергея Рябухина, 15% — это достаточная доля для мотивации регионов. Из них 5% можно направлять муниципалитетам.

Участники мероприятия отметили, что на пути борьбы с контрафактом стоит и ряд экономических проблем. К примеру, это отсутствие гармоничных акцизных ставок на территории Таможенного союза ЕАЭС. Также не стоит допускать резкого повышения ставок акцизов.

Одной из мер, которая позволит не допустить нелегальных поставок, является использование навигационных пломб. Ратифицированное еще в прошлом году всеми странами ЕАЭС, оно до сих пор не работает. Причиной стала разница в технической готовности в разных странах. «Мы считаем, что тем странам, которые готовы к применению, целесообразно начинать использование навигационных пломб в двустороннем порядке. Остальные страны необходимо стимулировать, чтобы они ускорились. Это облегчит работу таможенных и других контрольно-надзорных органов по выявлению нелегальных поставок», — отметил Роман Трошкин.

Представители контрольно-надзорных органов приволжских регионов сообщили, что, помимо экономических мер, для борьбы с нелегальной торговлей крайне важно пресекать такую деятельность на начальном этапе, особенно в онлайн-сегменте. В этом может помочь введение внесудебной блокировки сайтов, на которых ведется нелегальная продажа табачной продукции.