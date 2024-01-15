В Татарстане предложили освободить от транспортного налога ветеранов боевых действий

В Татарстане предложили освободить от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий в Афганистане и на Севером Кавказе. Законопроект, предусматривающий изменение республиканского закона «О транспортном налоге», внес в Государственный Совет РТ депутат-единоросс Иван Егоров.

«Предполагается предоставить ветеранам боевых действий на территории Афганистана и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, имеющим в собственности автомобили мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, дополнительные меры социальной поддержки», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Такая льгота установлена во многих регионах России. Например, она действует в Москве и Московской области, а также в Тульской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Мурманской, Сахалинской и Липецкой областях, Адыгее, Башкортостане, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других субъектов РФ.