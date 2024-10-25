В Татарстане предложили освободить от транспортного налога участников СВО

В Татарстане предложили предоставлять льготы по уплате транспортного налога добровольцам и контрактникам – участникам специальной военной операции. Соответствующий законопроект внесен в Госсовет РТ депутатом Маратом Галиевым и находится на предварительном рассмотрении.

«Законопроектом предлагается освободить от налогообложения транспортные средства граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании либо контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно документу, получать льготы по транспортному налогу они смогут наряду с теми, кто призван на военную службу по мобилизации. Законопроектом также предлагается освободить от налогообложения транспорт участников СВО и за период 2021 – 2023 годов.