В Татарстане предложили обязать предприятия передавать архивы – для сохранения их истории

Госкомитет РТ по архивному делу получает 78 тысяч запросов в год, 76% из них – социально-правовые. Люди хотят восстановить данные о трудовом стаже и зарплате, чтобы получать достойную пенсию. Треть из них получают отказы, потому что документы отсутствуют. О проблеме «Татар-информу» рассказала председатель Госкомархива РТ Гульнара Габдрахманова.





Мужчине, потерявшему трудовой стаж, пришлось вызвать скорую

О проблеме непредставления предприятиями и организациями Татарстана документов на государственное хранение председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова знает не понаслышке. Несколько лет назад, работая в другой сфере, она пыталась восстановить собственный трудовой стаж.

«Было время, когда я работала методистом в детском саду. Период работы в такой должности в специальный педагогический стаж не входит. Но когда воспитатели находились на больничном, я трудилась за них. А за работу воспитателем педстаж начисляется, идет выслуга лет. И вот мне пришлось поднимать с чердаков сельсовета все документы, которые подтверждали, что я действительно работала. Лишь после этого мне добавили существенный стаж в личное дело», – рассказала Габдрахманова.

Собеседнице «Татар-информа» удалось разыскать все необходимые документы. Но, увы, это удается сделать далеко не всем. Во второй раз Гульнара Габдрахманова столкнулась с этой же проблемой в нынешней должности.

«Когда меня назначили председателем госкомитета в 2018 году, наше главное здание находилось в Казани на улице 8 Марта. Туда поступали запросы от разных учреждений и приходили на прием люди. Однажды я приехала, захожу, а мне навстречу выходит мужчина. Он держится за сердце. Видно, что ему плохо», – вспоминает Гульнара Габдрахманова.

Сначала она подумала, что, наверное, посетителю нагрубил кто-то из сотрудников. А когда разобралась в ситуации, выяснилось, что мужчина не может восстановить трудовой стаж. Оказывается, он работал дальнобойщиком, потом водителем автобуса в четырех ПАТП, перевозил людей, а еще трудился в коммерческой структуре.

«Выяснилось, что все время работы, в том числе водителем автобуса, а за это есть дополнительная выслуга лет, не зафиксировано в трудовой книжке. Когда мы стали искать документы, ни по одному периоду, которые он просил, их у нас не оказалось. В итоге мужчине потребовалось вызвать скорую», – отметила председатель Госкомитета РТ по архивному делу.

Гульнара Габдрахманова: «Перед выходом человека на пенсию Социальный фонд делает запросы в организации. Если организация ликвидирована, то в Госархив РТ или в муниципальные архивы»

Люди интересуются стажем и зарплатой, но по 32% запросов приходят отказы

Получается, что люди, благополучно работавшие на крупных предприятиях, после их ликвидации теряют трудовой стаж. И таких предприятий немало: обувная фабрика «Спартак», казанский завод «Серп и Молот», ООО «Зима»… Огромное количество предприятий и организаций исчезли в советское время, а также после распада СССР, в 90-е годы. Масса нужных документов оказалась безнадежно утраченной.

«Перед выходом человека на пенсию Социальный фонд делает запросы в организации. Если организация ликвидирована, то в Государственный архив РТ или в муниципальные архивы, в зависимости от того, где территориально находится эта структура. Мы по приказам, по расчетным листам определяем для каждого человека, сколько времени он там работал и на какой должности, какую зарплату получал», – пояснила Габдрахманова.

Обнаружив проблему в 2018 году, председатель Госкомитета РТ по архивному делу сразу попыталась ее решить.

«Мы тогда бросили клич, нам Рустам Нургалиевич Минниханов очень сильно помог, спасибо ему огромное. Помог Марат Готович Ахметов. Мы обратились в СМИ, отправили запросы бывшим руководителям, главным бухгалтерам, начальникам отделов кадров, чтобы, если у них хоть какие-то документы сохранились, принесли их к нам», – рассказала Гульнара Габдрахманова.

В течение года в Госкомархив республики сдается около миллиона единиц хранения. Госкомитет РТ по архивному делу получает примерно 78 тысяч запросов в год. Из них 76% – вопросы социально-правового характера. Людей в основном интересует их стаж и заработная плата.

«Если в 2018 году отказы составляли 49%, то сейчас в связи с проведенной нами работой эту цифру удалось сократить до 32%. Однако по 32% от общего числа запросов, которые к нам поступают, мы даем отрицательный ответ, потому что у нас нет документов», – констатировала Габдрахманова.

Родион Карпов: «В свое время умные и талантливые руководители сдали документы в архив. И потом мы стали развивать технологии дальше»

Утраченные технологии «Бурана» и восстановленные зеленодольские метеоры

Первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов сообщил, что, с одной стороны, эта проблема затрагивает судьбы людей и касается их личных дел, без которых они не могут оформить в полном объеме пенсию, а с другой – сохранности важной проектной документации и технологических разработок. Так были утрачены уникальные технологии программы «Энергия – Буран», которую считают вершиной советской космонавтики.

«Самый простой пример – мы были лидерами по беспилотной авиации. Известный проект «Буран» безвозвратно утрачен, ничего не было сдано в архив. Целые технологии, а это десятки лет, просто канули в Лету. И еще непонятно, когда мы на этот уровень вернемся. А если бы сдали документы в архив, эти технологии были бы сохранены», – заметил Карпов.

В качестве положительного примера он привел зеленодольские метеоры, которые удалось восстановить.

«В свое время наши умные и талантливые руководители сдали документы в архив. И потом мы стали развивать технологии дальше», – сказал спикер.

Гульнара Габдрахманова отметила, что руководители некоторых крупных предприятий Татарстана наотрез отказываются сдавать документы в госархив на хранение без объяснения причин. Другие, напротив, понимают важность этой работы.

«Положительных примеров много: «Таттехлизинг», «Метроэлектротранс», КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», КМПО, Казанский пороховой завод. У нас есть лицензия ФСБ, мы имеем право хранить секретные документы и гарантируем, что утечек не будет», – подчеркнула она.

Предприятия при ликвидации обяжут сдавать документы на хранение

Что же делать людям, собирающимся выходить на пенсию и пытающимся восстановить свой трудовой стаж? Гульнара Габдрахманова посоветовала им обращаться в Социальный фонд.

«Мы передаем в Соцфонд всю информацию. Например, в течение года нашли какие-то документы «Спартака» и привезли к нам. Мы их описываем, считаем, подшиваем, складываем, перебираем, а после передаем по защищенным каналам связи. Это общероссийская информационная система. Даже если человек работал, предположим, на севере, в Ханты-Мансийске, и здесь обратился за сведениями. Запрос сразу улетает, его видят специалисты Ханты-Мансийска, обращаются на предприятие и присылают ответ», – пояснила Гульнара Габдрахманова.

Специалисты СФР видят в информационной системе, где человек работал. У них в системе есть списки ликвидированных предприятий. Но если организация прекратила деятельность и никаких документов не осталось, то человеку назначат лишь социальную пенсию.

По данным Минпромторга РТ, сейчас в Татарстане насчитывается около 10 тысяч действующих промышленных предприятий. Очень важно сохранить документы о них для истории. Соответствующий законопроект инициирован при поддержке заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко.

«Мы инициировали закон, чтобы предприятия при ликвидации обязательно получали справки о том, что передали нам документы», – сообщила Гульнара Габдрахманова.

Если речь идет о небольшой организации в сельской местности, где работали 25-30 человек, передавать документы на хранение в Госкомархив необходимо. Если речь идет о городских организациях, то документы берутся на хранение при численности работников от 50 человек и больше.

Вторая законодательная инициатива заключается в том, чтобы обязать коммерческий сектор сдавать документы на хранение. Однако этот вопрос нуждается в проработке на федеральном уровне. По данным Габдрахмановой, к сожалению, среди регионов ПФО пока именно Татарстан утратил наибольшее количество документов предприятий.

Без сохраненных документов о предприятии через 50 лет уже никто не вспомнит

Госкомитет РТ по архивному делу ставит перед собой задачу брать на хранение документы всех крупных предприятий региона.

«Если не будет задокументирована история предприятия и людей, то буквально через 50-300 лет о них уже никто не вспомнит. Считаю, что это долг и ответственность руководителей», – подчеркнула Гульнара Габдрахманова.

Поэтому Госкомитет РТ по архивному делу проводит широкую информационную и разъяснительную работу, организует экскурсии в госархив.

«У нас шикарное здание, где созданы все условия для работы, восстановления и хранения документов. Мы воплощаем в жизнь интересные проекты. В прошлом году несколько предприятий, чьи представители побывали у нас на экскурсиях, стали нашими источниками комплектования», – отметила Габдрахманова.

Предприятия и организации становятся источниками комплектования госархива бесплатно. Однако описывать и нумеровать перед сдачей на хранение свои бумаги они должны сами. При необходимости специалисты Госкомархива готовы выехать на место, чтобы оказать посильную методическую помощь.

При приеме документов на хранение обязательно проводится экспертиза их ценности. Гульнара Габдрахманова считает, что ценен каждый документ. Проработав в системе образования 30 лет, она уверена, что у каждой школы есть своя изюминка, которую хранят в себе документы.

«Школы передают нам на хранение программы развития, потому что в них заключается изюминка каждой школы и детского сада, а также документы по основной деятельности, решения и протоколы педсоветов. Мы не принимаем документы сегодняшнего дня, берем на хранение бумаги 10-летней давности», – отметила Габдрахманова.

Как правило, у большинства предприятий и организаций научно-техническая документация содержится в нескольких экземплярах.

«Так передайте один экземпляр нам! Мы его сохраним. Второй экземпляр оставьте себе. Сейчас многие хранят документы в электронном виде, а бумага пусть хранится у нас. Мы ее будем реставрировать, описывать, лелеять, холить и любить», – сказала Габдрахманова, обращаясь к руководителям предприятий.

Госпиталь для ветеранов войн Казани занял первое место в конкурсе «Лучший архив некоммерческой организации и органа публичной власти» за модернизацию и обновление архива госпиталя

Госпиталь для ветеранов войн Казани получил миллион рублей на обновление архива

Предприятия и организации Татарстана могут улучшить материально-техническую базу своих архивов благодаря республиканскому конкурсу по госпрограмме «Развитие архивного дела в РТ».

К примеру, Госпиталь для ветеранов войн Казани занял первое место в конкурсе «Лучший архив некоммерческой организации и органа публичной власти – источника комплектования государственного (муниципального) архива РТ» с архивным проектом за модернизацию и обновление архива госпиталя.

«Передача документов на хранение – соблюдение требований законодательства. Законодательство требует от нас формировать документы, описи дел, создавать условия и соблюдать сроки их хранения. Это в том числе бухгалтерские и кадровые документы. С Госкомитетом РТ по архивному делу сотрудничаем давно. Подали заявку на конкурс, подготовили работу, прошли заочный и очный этапы», – сообщил заместитель главного врача по поликлинической работе госпиталя для ветеранов войн Казани Айрат Мухаметзянов.

По итогам конкурса госпиталь получил грант в размере 1 млн рублей на модернизацию и обновление архива.

Тюлячинская школа получила 500 тыс. рублей на создание современного архива

Тюлячинская средняя школа заняла третье место в республиканском конкурсе Госкомитета РТ по архивному делу. Благодаря победе учебное заведение получило грант в размере 500 тысяч рублей, который был направлен на полное переоснащение школьного архива и обеспечение нормативных условий хранения документов.

Как рассказал директор школы Салават Назклычев, раньше документация хранилась в обычном кабинете без соблюдения специальных условий.

«До этого момента документы просто складировались в одном из кабинетов. За счет гранта мы смогли создать полноценный архив: провели косметический ремонт, установили противопожарную дверь, привели в порядок полы. Теперь все соответствует нормам безопасности», – отметил он.

На выделенные средства школа закупила специализированное оборудование: металлические архивные шкафы, стеллажи и мебель. Особое внимание уделили техническому оснащению – купили цветной принтер, ламинатор и брошюратор. Это оборудование необходимо для оцифровки и защиты ветхих документов.

«У нас есть старые музейные вещи, документы советского периода. Мы обсуждали с районным архивом возможность их перевода в электронный вид с последующим ламинированием, чтобы они не портились от времени», – пояснил директор.

Важность качественного школьного архива трудно переоценить, ведь это не только история, но и юридическая защита прав граждан. В школу регулярно обращаются бывшие сотрудники для подтверждения трудового стажа при оформлении пенсии, а также выпускники, потерявшие аттестаты.

«Архив – это в первую очередь история. На основании документов мы можем выяснить, кто учился в нашей школе, какие сотрудники работали. Недавно через архивные данные мы восстановили информацию о первых директорах еще советской школы. Кроме того, это помогает людям: если кто-то утратил документ об образовании или справку для пенсии, они могут спокойно обратиться к нам и получить нужные данные из систематизированной картотеки», – подчеркнул Салават Назклычев.

Сейчас в Тюлячинской школе все личные дела сотрудников, приказы по учебно-воспитательной работе и журналы выдачи аттестатов распределены по отдельным стеллажам, упакованы в специальные архивные короба. Площадь нового хранилища составляет около 20 кв. метров, что позволит школе надежно сохранять документацию еще многие десятилетия.

В 2026 году предприятия и организации Татарстана приглашаются к участию в республиканском конкурсе с общим призовым фондом 9 млн рублей.