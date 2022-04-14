В Татарстане предлагают ввести инвестиционный вычет для бизнеса

Закон об инвестиционном налоговом вычете в Татарстане предложил принять депутат Госсовета РТ, предприниматель Олег Коробченко. С соответствующей инициативой он обратился к Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину.

«Предприятия Республики Татарстан крайне заинтересованы в принятии закона об инвестиционном налоговом вычете в своем регионе, поскольку научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы служат драйвером развития отраслей промышленности. Наша республика — центр наукоемких проектов, один из примеров — город высоких технологий Иннополис», — отметил в письме Олег Коробченко.

Он добавил, что данное направление позволяет активно привлекать в регион инвестиционные проекты и компании, заинтересованные в инновационном развитии. Коробченко отметил, что принятие закона позволит простимулировать рост и развитие республиканских предприятий.

Депутат напомнил, что с начала прошлого года субъекты РФ вправе вводить инвестиционный налоговый вычет по некоторым видам расходов организаций, в том числе на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создание объектов инфраструктуры. Такой вычет на сегодня уже ввели более 60 субъектов РФ.