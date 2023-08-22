В Татарстане предлагают создать высокоэкологичное производство бензина

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Безотходное производство автобензинов экологического класса 5 и выше предлагается организовать в Татарстане. Инновационный проект презентовал Раису РТ Рустаму Минниханову заместитель директора Института нефтехимического синтеза имени Топчиева Константин Дементьев на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга».

«Среди всех компонентов бензинов, которые существуют на нефтеперерабатывающих заводах, практически ни один не соответствует требованиям, которые удовлетворяют технический регламент по таможенному союзу. Единственное исключение – это алкилбензин, который имеет большой запас по всем параметрам и обеспечивает не только возможность производства бензина высокого класса, но и задел на производство будущих более жестких стандартов», – рассказал Дементьев.

Он отметил, что во всем мире ожидается кратный рост производства таких бензинов. Если же говорить про Россию, то мощность производства на сегодняшний день составляет 2 млн тонн в год.

Стандартное производство алкилбензинов основано на использовании жидких кислот в качестве катализатора, пояснил Дементьев. Однако такой способ обладает и недостатками, среди которых – необходимость утилизации и переработки использованных кислот, применения специальной стали из-за коррозии, высокая сложность оборудования для смешивания сырья с кислотой, большой расход кислоты, затраты на использование холодильного оборудования и высокие требования к безопасности производства.

По словам замдиректора Института нефтехимического синтеза, переход к твердым катализаторам позволит сильно повысить экологичность производства, упростить процессы и добиться сохранения или повышения производительности, при снижении затрат почти в три раза.

Процесс производства разработан начиная от самого катализатора и заканчивая производственными установками. «Сам алкилбензин, полученный с применением разработанного процесса по качеству выше, чем при традиционном процессе», – добавил Дементьев.

Он также добавил, что данную технологию легко можно встроить в работу нефтеперерабатывающих заводов – как «ТАИФ-НК», так и «Татнефти».

«Уже начали контактировать?» – спросил Минниханов генерального директора компании «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.

Тот заверил Минниханова, что компания планирует масштабировать производство, в том числе и с помощью этой технологии, причем этот вопрос планируют решить в ближайший год.