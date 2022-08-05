В Татарстане предлагают построить станкостроительный завод полного цикла

В Татарстане может появиться завод станкостроения. О проекте рассказал заместитель генерального директора по производству и науке АО «Механика» Эдуард Бешкарев на заседании координационного совета предприятий машиностроения РТ в рамках форума «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» («АКТО») в Казани.

«Наше краткое предложение республике – создать завод для производства станков. У вас, я понимаю, самый сильный промышленный кластер: авиационный, автомобильный и другие. Но станков у вас нет. Я думаю, эту проблему надо решать. Предлагаю в Казани создать станкостроительный завод, который, по моим подсчетам, будет обеспечивать не менее 200 станков в год», – сказал Бешкарев.

Глава Минпрома РТ Олег Коробченко заметил, что масштабы должны быть больше.

«Нам нужна тысяча в год. Отдельно по направляющим, компонентам, машиностроению, отдельно по головкам. Это четыре отдельных завода. Они должны охватывать всю Россию», – отметил министр.

Бешкарев сообщил, что в принципе у компании были такие планы.

«Хотите четыре завода, построим четыре. Коллеги имеют большой опыт проектирования и создания станкостроительных заводов с нуля. Мы сейчас проработаем с Минпромторгом, будет доклад на уровне Ростеха вашему президенту и выйдем на премьера, чтобы была целевая программа», – ответил он.