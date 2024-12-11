В Татарстане предлагают платить пособия совершеннолетним детям погибших на СВО бойцов

Госсовет Татарстана разработал проект законодательной инициативы, который предусматривает выплату единовременного пособия совершеннолетним детям погибших участников СВО.

Информацию об этом опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительной записке, дети погибших бойцов не имеют права на единовременную выплату. Авторы инициативы ссылаются на указ президента России Владимира Путина «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц», в котором говорится, что в случае гибели бойца единовременное пособие в размере 5 миллионов рублей могут получить лишь совершеннолетние дети, если нет других указанных членов семьи.

Депутаты Госсовета предлагают расширить это правило, чтобы при отсутствии других членов семьи погибшего военнослужащего пособие могли получать именно их совершеннолетние дети.

Изменения не потребуют дополнительных затрат из федерального бюджета, потому что выплаты будут осуществляться только, если у погибшего бойца не будет других членов семьи.