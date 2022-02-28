В Татарстане предлагается создать производство биокомпонентов для топлива

Производство зеленого дизеля и керосина предлагается организовать в Татарстане. Проект на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» представил генеральный директор Центра мониторинга новых технологий Михаил Ершов.

По словам специалиста, сейчас в России наблюдается профицит производства дизельного топлива. В том числе дизель в большом количестве выпускается и в Татарстане. Предприятиям придется бороться за экспортные рынки, ключевой из которых — европейский, где вопросам экологии уделяют наибольшее внимание.

Снизить углеродный след можно за счет добавления низкоуглеродных компонентов в топливо, например, биологических. Компоненты можно получать из масложирового сырья — в частности, из рапсового масла. В Татарстане выращивается достаточное количество рапса. Ершов сказал, что в случае заинтересованности центр готов участвовать в нескольких стадиях реализации проекта.

Производство предлагается создать в Нижнекамске. Затраты оцениваются в 19,2 млрд рублей. Сырьем могло бы стать рапсовое масло, а также отходы — отработанные масла и жиры. Мощность производства оценивается в 242 тыс. тонн.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин заметил, что разработки перспективные. «В любом случае мы обязаны этим заниматься и по керосину, и по дизельному топливу, масла у нас есть», — сказал глава компании.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что «Татнефть» давно обсуждает эту тему. Гендиректор компании Наиль Маганов сообщил, что предложенные технологии предприятие готово будет рассматривать «наряду с другими проектами». «У нас достаточное количество проектов реализуется. Я могу сказать, что мы уже производили с биокомпонентами топливо, перерабатывали на нашем каткрекинге, испытали технологию, посмотрели, сейчас кое-что перепроектируем», — поделился Маганов.

Рустам Минниханов добавил, что тема может быть интересна также для нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК». Он предложил специалистам и производителям обменяться мнениями.