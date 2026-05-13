В Татарстане празднование Дня молодежи продлится несколько дней

Празднование Дня молодежи в Татарстане в 2026 году планируется провести в расширенном формате – мероприятия будут идти несколько дней и включат как культурные, так и образовательные события. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Азат Кадыров на полях форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

По словам министра, программа будет расширена за счет новых форматов, позволяющих молодежи ближе познакомиться с предприятиями и возможностями самореализации.

«Мы планируем немного расширить программу мероприятий и не одним днем обойтись, а в течение нескольких дней дать возможность подросткам, старшеклассникам посетить предприятия города, организации, посмотреть, как работают наши заводы, какие возможности есть для самореализации молодежи, как можно принять участие в грантовых проектах», – сказал Кадыров в интервью ТАСС.

Он отметил, что формат фактически будет напоминать «неделю молодежи» с более широкой линейкой событий.

Центральной площадкой праздника в Казани станет экстрим-парк «Урам», где традиционно проходят концерты, встречи с интересными людьми и тематические дискуссии.

Кадыров добавил, что мероприятия пройдут по всей республике. В Набережных Челнах 3 июля запланирован слет ветеранов студенческих трудовых отрядов, приуроченный к юбилею города и «КАМАЗа», который строился при участии студотрядов со всей страны.

«Будем надеяться, что программа найдет отклик у молодежи, они придут, откроют для себя новые возможности и будут активно ими пользоваться», – заключил министр.