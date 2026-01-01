В Татарстане праздничные мероприятия посетили около 144 тысяч человек

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В новогоднюю ночь в Татарстане безопасность жителей и гостей республики обеспечивали около двухсот сотрудников и военнослужащих Росгвардии. К охране общественного порядка были привлечены военнослужащие казанского специального моторизованного полка, бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии. Они работали во взаимодействии с сотрудниками МВД по РТ и работниками частных охранных организаций.

По данным ведомства, праздничные мероприятия в республике посетили около 144 тысяч человек. В Казани самым популярным местом встречи Нового года традиционно стал елочный городок у Центра семьи «Казан», где в ночь с 31 декабря на 1 января побывало более 67 тысяч жителей и гостей города.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Перед началом празднований места массового отдыха были обследованы саперами с применением служебных собак, обученных выявлять опасные предметы. Сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы Росгвардии проверили готовность работников частных охранных организаций, задействованных на площадках проведения мероприятий.

В других населенных пунктах Татарстана наряды полиции также были усилены сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь не допущено.