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В Татарстане пожилые супруги спаслись на пожаре благодаря пожарному извещателю
В Татарстане пенсионеры спаслись на пожаре благодаря пожарному извещателю.
Пожар произошел в частном доме в поселке Камское Устье.
К счастью, в доме по муниципальной программе были установлены пожарные извещатели.
85-летняя женщина и 86-летний мужчина - услышали громкий сигнал прибора и выбежали на улицу.
Пожарные МЧС России потушили пламя на 80 квадратах.
Причина возгорания устанавливается.
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