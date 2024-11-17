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Происшествия 17 ноября 2024 13:25

В Татарстане пожилые супруги спаслись на пожаре благодаря пожарному извещателю

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В Татарстане пожилые супруги спаслись на пожаре благодаря пожарному извещателю
Фото: МЧС России по РТ

В Татарстане пенсионеры спаслись на пожаре благодаря пожарному извещателю.

Пожар произошел в частном доме в поселке Камское Устье.

К счастью, в доме по муниципальной программе были установлены пожарные извещатели.

85-летняя женщина и 86-летний мужчина - услышали громкий сигнал прибора и выбежали на улицу.

Пожарные МЧС России потушили пламя на 80 квадратах.

Причина возгорания устанавливается.

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