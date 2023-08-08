В Татарстане пожилой мужчина застрелил родственника, после чего свел счеты с жизнью

В минувшее воскресенье в одном из домов деревни Пиголи Лаишевского района обнаружили тело 52-летнего мужчины, в которого выстрелили из ружья. Тело хозяина дома обнаружили в ближайшем лесу, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 52-летний мужчина приехал с возлюбленной на выходные к ее отцу. В результате между мужчинами возник конфликт. Тогда пожилой мужчина взял ружье и выстрелил в родственника. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте.

После этого злоумышленник уехал в ближайший лес, где свел счеты с жизнью.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.