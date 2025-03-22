В Татарстане пожилой мужчина погиб, пытаясь отремонтировать газовый котел в доме

Сегодня утром в селе Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана погиб 66-летний мужчина.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, при осмотре дома выяснилось, что хозяин дома на улице Шоссейной ремонтировал газовый котел, но не установил дымоотводящую трубу от газового котла в дымоход. Дом отключен от газоснабжения.

«Сомнительная экономия при самовольном ремонте и установке газовых плит, котлов, водонагревателей – это не только нарушение закона. Под угрозой жизнь и безопасность членов своей семьи и окружающих, целостность квартир и домов», – добавили в пресс-службе Жилинспекции Татарстана.