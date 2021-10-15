В Татарстане пожилая женщина зарубила топором сына, пока тот спал

По предварительным данным, 72-летняя жительница села Тоншерма Тетюшского района республики, злоупотребляющая алкоголем, дождалась, пока ее сын ляжет спать, после чего несколько раз ударила его топором по голове.

Тело 50-летнего мужчины обнаружил вскоре сожитель пожилой женщины, который сразу же обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую пожилую женщину задержали, она дала признательные показания. Расследование дела продолжается, как уточнил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.