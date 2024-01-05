В Татарстане пожилая пара спаслась из горящего дома благодаря пожарному извещателю

Сегодня ночью в Лаишевском районе РТ в селе Караишево случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На Пионерской улице загорелись вещи в хозяйственной постройке, вплотную пристроенной к частному дому. Площадь горения составила 1 квадратный метр.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 2022 году глава сельского поселения безвозмездно установил в доме автономные дымовые пожарные извещатели, которые сработали на дым громким звуковым сигналом. Благодаря их сработке самостоятельно эвакуировались из дома 83-летний инвалид I группы и его 79-летняя жена.

По предварительной версии, возгорание вещей произошло от электрической плитки, установленной для обогрева. Пожилые хозяева дома не пострадали.